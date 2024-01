DZ Bank senkt fairen Wert für K+S auf 16 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für K+S vor Quartalszahlen von 17,50 auf 16,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Resultate des Düngemittelkonzerns sollten im Rahmen der Markterwartungen ausfallen, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Erwartung eines mittlerweile negativer eingeschätzen Rahmendatenkranzes fu?r den Kalipreis der Jahre 2024 und 2025 habe er jedoch seine Prognosen reduziert./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2024 / 12:02 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2024 / 12:09 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.