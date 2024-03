DZ Bank senkt fairen Wert für AB Inbev auf 62 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AB Inbev nach Geschäftszahlen für 2023 von 63 auf 62 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Bierbrauer habe die Markterwartungen verfehlt und einen Ausblick im Rahmen der Erwartungen für 2024 publiziert, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Robustes Wachstum in Mittelamerika, weitere Erfolge mit Premium-Produkten in Europa und China sowie weitere Rückgewinne von Marktanteilen in den USA sollten die gesetzten Ziele erreichbar sein lassen./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024 / 17:54 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2024 / 17:59 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.