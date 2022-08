DZ Bank senkt fairen Wert für Hellofresh auf 31 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hellofresh von 32 auf 31 Euro je Aktie gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Es sei zu befürchten, dass Haushalte in den kommenden Monaten insbesondere wegen der steigenden Energiepreise beim Abschluss von Kochboxen-Abos Zurückhaltung übten, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Generell spreche aber die Stärke der Marke Hellofresh und die niedrige Online-Durchdringung im Lebensmittelsektor für den langfristigen Erfolg des Geschäftsmodells./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2022 / 10:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2022 / 10:58 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.