DZ Bank senkt fairen Wert für Heidelbergcement - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

Finanztrends Video zu HeidelbergCement



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Heidelbergcement nach Zahlen zum zweiten Quartal von 65 auf 63 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Baustoffkonzern habe in einen schwierigen Umfeld insgesamt solide abgeschnitten, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn die Konjunktur im Wohnungsbau ihren Höhepunkt wegen der gestiegenen Zinsen inzwischen überschritten haben dürfte, sieht der Experte gute Wachstumsperspektiven im Infrastruktur- Bereich, der 2023 an Fahrt aufnehmen dürfte./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2022 / 10:22 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2022 / 10:36 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.