DZ Bank senkt fairen Wert für Heidelberg Materials - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Heidelberg Materials von 88 auf 86 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die vorläufigen Quartalszahlen des Baustoffekonzerns und die erneute Anhebung des Ausblicks hätten positiv überrascht, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) an. Den dennoch gesenkten fairen Wert begründete er mit einem geopolitisch bedingten Risikoabschlag./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2023 / 11:34 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2023 / 11:53 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.