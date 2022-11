DZ Bank senkt fairen Wert für Heidelberg Materials - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Heidelberg Materials von 63 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Reigber sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von einem insgesamt soliden dritten Quartal der Heidelberger in einem schwierigen Umfeld. Seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) bis 2024 senkte er etwas angesichts der Konjunkturrisiken./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2022 / 16:24 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2022 / 16:34 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.