DZ Bank senkt fairen Wert für Evonik auf 17 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Evonik nach einer Gewinnwarnung für dieses Jahr und Eckdaten für das zweite Quartal von 21 auf 17 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Warnung des Spezialchemiekonzerns komme für ihn nicht unerwartet, da das Unternehmen bisher von einer Verbesserung der Nachfragesituation im zweiten Halbjahr 2023 ausgegangen sei, was angesichts der aktuell schwachen makroökonomischen Lage sehr unwahrscheinlich sei, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Nachfrage im zweiten Quartal sei sehr schwach geblieben./la/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2023 / 16:02 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2023 / 16:10 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.