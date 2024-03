DZ Bank senkt fairen Wert für Baywa auf 27 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Baywa angesichts der geplanten Dividendenaussetzung für 2023 von 37 auf 27 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Agrarhändler und Mischkonzern habe sich im abgelaufenen Geschäftsjahr in gleich mehreren Unternehmensbereichen mit erheblichen Gegenwinden konfrontiert gesehen, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese seien auch 2024 noch spürbar. Trotz des derzeit schwierigen Fahrwassers sei Baywa langfristig in zukunftsträchtigen Märkten unterwegs, die der Konzern mit Blick auf das stark negative Zinsergebnis aber mutmaßlich zunächst mit weniger Wachstumsdynamik bearbeiten dürfte./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2024 / 14:12 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2024 / 14:24 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.