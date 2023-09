DZ Bank senkt fairen Wert für Aurubis auf 85 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis angesichts der Überprüfung von Metalldiebstählen von 95 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die erste Erkenntnis sei ein "Vertrauensbruch im Innern", schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Interne und externe Mitarbeiter hätten offenbar gemeinsame Sache gemacht und Prozesse so manipuliert, dass Aurubis nicht existierende Metallbestände bezahlte. Dies werfe Fragen hinsichtlich der Grundsätze der Unternehmensführung auf. Problematisch sei vor allem der erhebliche Reputationsschaden. Es werde Zeit und Mühe kosten, das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen. Er geht aber von einer transparenten Aufarbeitung des Falls aus. Die fundamentalen Perspektiven blieben positiv./tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2023 / 15:54 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2023 / 15:59 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.