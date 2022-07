DZ Bank senkt fairen Wert für Adidas auf 170 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas nach Quartalszahlen und einer Prognosesenkung von 185 auf 170 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Kürzung an sich sei am Markt erwartet worden, deren Ausmaß habe aber negativ überrascht, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Unsicherheit darüber, wann China wieder als Wachstums- und Margentreiber zurückkehre und ob die Ziele für 2025 noch erreichbar seien, dürfte das Erholungspotenzial für die Aktie begrenzen. Maul senkte seine Gewinnschätzungen/gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 16:04 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2022 / 16:20 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.