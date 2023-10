DZ Bank senkt fairen Wert Mercedes-Benz auf 70 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Mercedes-Benz nach den Zahlen zum dritten Quartal von 84 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Lieferprobleme hätten Absatz und Ergebnis belastet, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Automobilhersteller dürfte aber auch in den kommenden Quartalen von einer soliden Nachfrage nach seinen Luxusprodukten und einem gut gefüllten Auftragsbuch profitieren./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2023 / 11:41 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2023 / 11:46 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.