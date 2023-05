DZ Bank senkt Teamviewer auf 'Halten' - Fairer Wert 16 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Teamviewer nach Zahlen zum ersten Quartal von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, während der faire Wert auf 16 Euro belassen wurde. Der Softwareanbieter habe zwar ein gutes erstes Quartal gezeigt, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei jedoch mit gesamtwirtschaftlichem Gegenwind in Form eines schwieriger werdenden Enterprise-Geschäfts konfrontiert, weshalb eine unterjährige Anhebung des Ausblicks seiner Ansicht nach nicht auf der Agenda stehe./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / 14:13 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2023 / 14:24 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.