DZ Bank senkt Merck KGaA auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 167 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Merck KGaA von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 210 auf 167 Euro je Aktie gesenkt. Auch wenn die langfristigen Treiber wie Process Solutions, neue Medikamente und Halbleiter-Materialien weiter bestehen, erwarte er kurzfristig eine Abschwächung bei Halbleiter- und Bildschirmmaterialien sowie bei Covid-bezogenen Umsätzen in Life Science, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2023 / 12:36 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2023 / 12:49 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.