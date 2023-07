DZ Bank senkt K+S auf 'Halten' und fairen Wert auf 18 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat K+S von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Aktienwert von 20 auf 18 Euro gesenkt. Die dritte Senkung des operativen Ergebnisziels zeige in erster Linie, wie schwierig es in einem "aufgewühlten Kali-Markt ist, das '1000-Teile-Preis-Puzzle' halbwegs sauber aufzulösen, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei aber auch "nicht alles schwarz, was nicht glänzt". Herlinghaus erinnerte beispielsweise an die anziehende Nachfrage in Brasilien./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / 07:40 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2023 / 07:48 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.