DZ Bank senkt Hugo Boss auf 'Halten' - Fairer Wert 62 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien des Modekonzerns Hugo Boss nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 59 auf 62 Euro angehoben. Die beeindruckende Geschäftsentwicklung sowie die bereits zuvor erhöhten Jahresziele reflektierten eine erfolgreiche Markenerneuerung, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen anhaltend hoher Preise für Energie- und Lebensmittel könnte sich die Kauflaune in den nächsten Monaten jedoch abschwächen./la/ngu Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 17:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2022 / 17:40 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.