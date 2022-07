DZ Bank senkt FMC auf 'Halten' - Fairer Wert runter auf 40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fresenius Medical Care (FMC) von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 73 auf 40 Euro je Aktie zusammengestrichen. Der Dialysespezialist habe mit einem stark gesenkten Ausblick für 2022 negativ überrascht, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Als Grund sei die beispiellos angespannte Arbeitsmarktsituation in den USA genannt worden. Er habe nun seine Gewinnschätzungen für 2022 und die kommenden Jahre deutlich reduziert./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 12:03 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2022 / 12:12 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.