DZ Bank senkt Eon auf 'Halten' - Hebt fairen Wert auf 12,80 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Eon nach Quartalszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 12,10 auf 12,80 Euro angehoben. Der Energieversorger habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch nach einer Kursrally preise die Aktie die Chancen, die sich aus der Energiewende ergäben, schon annähernd ein. In der Branche gebe es zudem "bessere Alternativen für Dividendenjäger"./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 13:32 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2023 / 13:54 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.