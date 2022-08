DZ Bank senkt Covestro auf 'Halten' und fairen Wert auf 34 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Covestro nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer erneuten Gewinnwarnung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 53 auf 34 Euro gesenkt. Der Kunststoffkonzern habe 2021 stark von den positiven Auswirkungen der Post-Covid-Erholung profitiert, was auch zu Lasten der Gewinne im Jahr 2022 gegangen sei, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch wenn er aktuell nicht davon ausgehe, dass es zu einer Gasmangellage und -rationierungen in Deutschland kommt, dürften die hohen Energiekosten das operative Ergebnis im zweiten Halbjahr 2022 stark belasten./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2022 / 15:13 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2022 / 15:26 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.