DZ Bank hebt fairen Wert für Tesla auf 340 Dollar - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla nach dem umgesetzten Aktiensplit von 320 auf 340 US-Dollar je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Maßnahme mache den Aktienkurs des US-Elektroautopioniers "optisch schlanker", schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das zweite Halbjahr erwartet er eine deutliche Steigerung der Fertigung, womit das Ziel eines Auslieferungswachstums von 50 Prozent zum Vorjahr in greifbarer Nähe bleibe./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2022 / 10:07 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2022 / 10:13 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.