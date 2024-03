DZ Bank hebt fairen Wert für Süss Microtec auf 25 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Süss Microtec von 20 auf 25 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Süss MicroTec werde mit heutiger Wirkung in den TecDAX aufgenommen, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit sei das Technologie-Unternehmen nach acht Jahren Abstinenz wieder im wichtigsten deutschen Technologiebarometer vertreten. Die Gesellschaft profitiere vom Kapazitätsaufbau der Chiphersteller zur Produktion von Halbleitern, die für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz benötigt würden./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2024 / 12:29 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2024 / 12:52 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.