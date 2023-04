DZ Bank hebt fairen Wert für Siemens Energy auf 27 Euro; 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere von Siemens Energy von 22 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Im Zuge des US Inflation Reduction Acts könnte Siemens Energy seine bereits starke US-Positionierung durch hohe Beteiligung an Förder-Projekten weiter erhöhen", schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2023 / 11:34 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2023 / 13:51 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.