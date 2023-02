DZ Bank hebt fairen Wert für Schaeffler auf 7,50 Euro - 'Kaufen'

Finanztrends Video zu Schaeffler Vz



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schaeffler von 7,00 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Michael Punzet befasste sich mit der an Dynamik zunehmenden Mobilitätswende und der Frage nach "der" richtigen nachhaltigen Antriebsstrategie der Autohersteller. Deren unterschiedliche Strategien beeinflussten auch die Positionierung der Automobilzulieferer, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Schaeffler sollte in den kommenden Quartalen von seinem soliden Auftragseingang ? auch im Segment E-Mobilität ? profitieren./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2023 / 10:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2023 / 11:24 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.