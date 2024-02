DZ Bank hebt fairen Wert für SMA Solar auf 71 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SMA Solar nach Jahreszahlen von 64 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Windturbinenhersteller habe einen insgesamt guten Jahresabschluss hingelegt, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor allem in der Sparte Large Scale & Project Solutions seien die Geschäfte stark gelaufen. Die Konsensschätzungen für 2024 dürften kurzfristig moderat steigen. Die Aktie sei im Branchenvergleich günstig bewertet./edh/he Veröffentlichung der Original-Studie: 29.02.2024 / 16:03 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.02.2024 / 16:20 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.