DZ Bank hebt fairen Wert für Rheinmetall auf 376 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rheinmetall nach einem Zukauf von 332 auf 376 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung am rumänischen Militärfahrzeughersteller Automecanica sei ein wichtiger Schritt, die künftige Umsatzentwicklung durch eine zügige Kapazitätserweiterung abzusichern und eine zusätzliche Wertschöpfung bei niedrigen Kosten zu generieren, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar berücksichtigt er in seinem Modell den Zukauf noch nicht, erhöht aber den Multiplikator für das Verteidigungsgeschäft aufgrund der gestiegenen Branchenbewertung./tav/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2024 / 07:51 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 07:58 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.