DZ Bank hebt fairen Wert für Rheinmetall auf 332 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rheinmetall von 316 auf 332 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die neuen mittelfristigen Ziele des Rüstungskonzerns und Autozulieferers überzeugten, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Verteidigungsgeschäft sei der Haupttreiber. Zudem verbessere die starke Auftragsentwicklung auch in den nächsten Jahren die Vorhersagbarkeit./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2023 / 17:16 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2023 / 17:22 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.