DZ Bank hebt fairen Wert für Munich Re auf 360 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Finanztrends Video zu Munich Re



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Munich Re von 345 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dass der Rückversicherer in einem durch Inflation, Hurrikan Ian, auslaufende Pandemie und Ukraine-Krieg geprägten Umfeld das ursprüngliche Gewinnziel u?bertroffen habe, könne man als einen Beleg für Anpassungsfähigkeit werten, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die in Aussicht gestellte Verbesserung der Schaden-Kosten-Quote und die angepeilte Gewinnsteigerung signalisierten, dass das Jahr 2023 für den Konzern ein Premium-Jahrgang werden sollte./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2023 / 15:47 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2023 / 15:54 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.