DZ Bank hebt fairen Wert für Metro auf 8,50 Euro - 'Halten'

Finanztrends Video zu Metro St



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Metro nach finalen Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal von 8,00 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Diese seien wie bereits Anfang Juli angekündigt stark ausgefallen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Nachfrage im Bereich HoReCa, der unter anderem Hotels, Restaurants und Caterer umfasse, sei dynamisch. Eine Zurückhaltung der Verbraucher beim "Außer-Haus-Verzehr" und bei Urlaubsreisen aber könnte in den nächsten Monaten die Wachstumsraten in der Sparte dämpfen./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2022 / 14:22 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2022 / 14:31 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.