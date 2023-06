DZ Bank hebt fairen Wert für MTU auf 266 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für MTU nach der Anhebung des Gewinnziels von 255 auf 266 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Erholung des globalen Flugverkehrs treibe die Nachfrage nach Ersatzteilen sowie nach Wartungs- und Instandhaltungsdienstleistungen (MRO), schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Großraumflugzeuge würden wieder verstärkt eingesetzt. Diese positive Entwicklung des Marktumfelds treffe auf nur begrenzte MRO-Kapazitäten, was in Kombination mit der hohen Nachfrage nach höher-margigen Ersatzteilen zu der besser als urspru?nglich erwarteten Ergebnisentwicklung fu?hre./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2023 / 16:07 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2023 / 16:15 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.