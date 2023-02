DZ Bank hebt fairen Wert für Linde auf 370 Euro - 'Kaufen'

Finanztrends Video zu DAX



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Linde nach Quartalszahlen von 363 auf 370 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Fundamental zeichne sich der Industriegasekonzern durch einen starken Cashflow, ein hohes Gewinnwachstum und eine hohe Prognosesicherheit aus, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Zuge der geplanten Entnahme der Aktie aus dem Dax zugunsten einer ausschließlichen Notierung an der New Yorker Börse könnte der Kurs kurzfristig durch Verkäufe von Dax-Fonds und ETFs volatiler werden./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2023 / 10:06 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2023 / 10:20 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.