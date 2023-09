DZ Bank hebt fairen Wert für Lanxess auf 29 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lanxess von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Derzeit gebe es keine Anzeichen dafür, dass sich die schwache Nachfrage nach Chemiegütern kurzfristig beleben wird, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern sei "Bares Wahres", der Vorstand lege den Fokus also auf das Cash-Management. Die Lanxess-Aktie notiere derzeit deutlich unter dem Buchwert von 64 Euro, was den Spezialchemiekonzern ähnlich wie Covestro als Übernahmeziel interessant machen könnte./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2023 / 12:46 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2023 / 13:37 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.