DZ Bank hebt fairen Wert für Holcim auf 81 Franken - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim Ltd":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Holcim von 68 auf 81 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die geplante Überführung der Nordamerika-Aktivitäten in eine getrennte Börsennotierung nutzte die aktuell dort guten Branchenaussichten, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine aktualisierten Ergebnisschätzungen preisten nun ein höheres Wachstum insbesondere in Nordamerika ein./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2024 / 16:29 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2024 / 16:40 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.