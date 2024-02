DZ Bank hebt fairen Wert für Gerresheimer auf 130 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Gerresheimer nach Jahreszahlen von 125 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach dem Übergangsjahr 2024 seien 2025 starke Gewinnzuwächse in Sicht, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zahlen fu?r 2023 hätten die Erwartungen weitestgehend erfüllt. Der Ausblick auf 2024 sei nur verhalten, da der Lagerabbau bei Kunden noch nicht vollständig durch sei. Der Boom bei GLP-1-Medikamenten, fu?r die Gerresheimer einer der fu?hrenden Lieferanten von Arzneimittel-Verabreichungssystemen und -verpackungen ist, gehe aber weiter. Daher du?rften ab 2025 die Wachstumsraten bei Umsatz- und Gewinn deutlich anziehen./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 11:06 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 11:21 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.