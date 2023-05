DZ Bank hebt fairen Wert für Fielmann auf 45 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Fielmann nach dem Quartalsbericht von 32 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Optikerkette habe die Talsohle durchschritten, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im ersten Quartal habe Fielmann von Nachholeffekten und Effizienzmaßnahmen profitiert und wolle 2023 in die Beschleunigung des Umsatzwachstums aus eigener Kraft investieren. Die Sichtweite sei aber derzeit noch zu gering, um das mittelfristige Ebitda-Margenziel von 25 Prozent in seinem Bewertungsmodell zu berücksichtigen./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2023 / 16:08 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2023 / 16:23 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.