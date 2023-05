DZ Bank hebt fairen Wert für Deutsche Post auf 49 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Post nach Zahlen von 47 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Bei dem Logistikkonzern sei der Jahresstart weitgehend planmäßig verlaufen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Das erste Quartal sei geprägt gewesen von einem verhaltenen Konsumklima und einer Normalisierung der Frachtmärkte. Insbesondere das Geschäftsfeld Fracht/Spedition und auch die Sparte Post & Paket Deutschland verzeichneten deutliche Gewinnru?ckgänge. Seit März aber zeigten sich in verschiedenen Bereichen Stabilisierungstendenzen, die sich in den kommenden Quartalen weiter verfestigen sollten./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2023 / 15:47 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2023 / 15:57 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.