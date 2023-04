DZ Bank hebt fairen Wert für Deutsche Börse an - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Deutschen Börse von 190 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die angekündigte Übernahme von Simcorp erscheine strategisch plausibel, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zugleich nannte er die Bewertung des auf Software für die Asset-Management-Branche spezialisierten dänischen Unternehmens mit etwa 3,9 Milliarden Euro ambitioniert. Das dürfte der Grund für den deutlichen Kursrückgang der Deutsche-Börse-Aktie an diesem Tag sein./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 16:05 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 16:14 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.