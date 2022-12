DZ Bank hebt fairen Wert für Carl Zeiss Meditec - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Carl Zeiss Meditec nach Quartalszahlen von 143 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Medizintechnikunternehmen habe mit einem sehr starken Schlussquartal positiv u?berrascht, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Lockdowns in China sollten zwar den Auftakt fu?r das Geschäftsjahr 2022/23 hemmen, allerdings du?rfte dies im Jahresverlauf wieder aufgeholt werden. Insgesamt erscheine der Ausblick wie u?blich konservativ./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2022 / 13:33 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2022 / 13:52 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.