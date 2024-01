DZ Bank hebt fairen Wert für Brenntag auf 95 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag anlässlich der neuen Unternehmensstrategie von 83 auf 95 Euro angehoben. Die Einstufung bleibe auf "Kaufen". Operativ könne sich der Chemikalienhändler zwar der weltweiten Nachfrageschwäche der Industrie nicht vollständig entziehen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch sei Brenntag als globaler Infrastrukturanbieter mit einer breiten Kundenbasis gut aufgestellt. "In den Geschäftsbeziehungen ist die Lieferfähigkeit in der Regel wichtiger als der Preis", betonte der Experte./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2024 / 14:49 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2024 / 15:02 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.