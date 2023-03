DZ Bank hebt fairen Wert für Aixtron auf 32 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "AIXTRON SE":

Finanztrends Video zu AIXTRON SE



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aixtron nach Zahlen für 2022 von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine Verlangsamung oder gar ein Ende des brummenden Geschäfts sei für den Ausrüster der Halbleiterindustrie nicht in Sicht, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen an und sieht nach wie vor größte Risiko für die Aktie in ihrer relativ hohen Bewertung. Die Gefahr operativer Enttäuschungen sei dagegen eher gering./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2023 / 12:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2023 / 12:35 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.