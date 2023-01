DZ Bank hebt fairen Wert für Airbus auf 115 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Airbus von 105 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Lieferkettenprobleme belasteten den Flugzeugbauer auch im Jahr 2023, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die erfolgte Öffnung in China könnte zu einer Verbesserung der Lieferketten beitragen. Die Vorhersagbarkeit bezüglich der Steigerung der Produktion sei dennoch niedrig. Trotz zuletzt rückläufiger Konsensschätzungen erschienen diese immer noch zu hoch, sie dürften weiter fallen. Allerdings scheine dies bereits eingepreist zu sein./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2023 / 08:41 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2023 / 08:53 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.