DZ Bank hebt fairen Wert für Adidas auf 168 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas vor Zahlen von 165 auf 168 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit dem Bericht zum zweiten Quartal dürfte der Sportartikelhersteller den Kapitalmarkt über ein schwieriges Geschäft in Nordamerika, Fortschritte in China sowie das weitere Vorgehen beim Abbau der Bestände der "Yeezy"-Produkte des umstrittenen Rappers Kanye West informieren, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem könnte das auf einem "Worst-Case-Szenario" basierende Ziel für das operative Ergebnis in diesem Jahr nach oben angepasst werden./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2023 / 16:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2023 / 16:47 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.