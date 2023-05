DZ Bank hebt fairen Wert für Adidas auf 165 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas nach Zahlen zum ersten Quartal von 155 auf 165 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Bei der Reduzierung der Vorräte sei der Sportartikelhersteller zwar vorangekommen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Bestandslevel sei aber weiterhin zu hoch und dürfte sich in den USA nicht vor Jahresende normalisieren. Der neue Vorstandschef wolle derweil die Arbeitskultur stärken, die Markenbegehrlichkeit steigern, den Vertriebsmix optimieren sowie lokale Sportarten und Kundenbedürfnisse besser bedienen. Damit gehe Adidas den richtigen Weg, um mittelfristig wieder zweistelliges Umsatzwachstum zu ermöglichen./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2023 / 15:03 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2023 / 15:15 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.