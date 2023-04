DZ Bank hebt fairen Wert für Adidas auf 155 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas vor Zahlen zum ersten Quartal von 138 auf 155 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Sportartikelhersteller dürfte einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von rund vier Prozent berichten, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die schwache Geschäftsentwicklung resultiere sowohl aus unternehmensspezifischen Problemen wie zum Beispiel dem Wegfall der Umsätze mit der Marke Yeezy als auch aus marktbedingten Herausforderungen wie etwa die Überbestände in Nordamerika./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2023 / 15:03 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2023 / 15:12 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.