DZ Bank hebt fairen Wert für ABB auf 44 Franken - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ABB nach Zahlen von 38,50 auf 44,00 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Robert Czerwensky sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einer positiven Geschäftsentwicklung des Technologiekonzerns im vierten Quartal und einem erfreulichen Ausblick auf 2024. Die Abspaltung der Sparte E-Mobility werde allerdings voraussichtlich noch nicht in diesem Jahr erfolgen, merkte er an./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 16:48 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 17:00 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.