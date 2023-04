DZ Bank hebt Software AG auf 'Halten' - Fairer Wert 30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Software AG von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert für die Aktie von 17 auf 30 Euro an die Übernahmeofferte von Silver Lake angepasst. Analyst Armin Kremser empfiehlt die Annahme des Angebots. Er erwartet keine Schwierigkeiten in Bezug auf das Erreichen der Mindestquote sowie die Zustimmung der Behörden. Dies schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2023 / 11:23 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2023 / 11:33 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.