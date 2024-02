DZ Bank hebt Novo Nordisk auf 'Halten' - Fairer Wert 820 Kronen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Novo Nordisk nach Quartalszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 596 auf 820 dänischen Kronen angehoben. Das Wachstum der Diabetes- und Abnehmpräparate sei beeindruckend, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Rest des Produktportfolios des Pharmakonzerns bewege sich aus unterschiedlichen Gru?nden aber klar in die negative Richtung. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für 2024 und 2025./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 13:27 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 13:57 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.