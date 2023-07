DZ Bank hebt Eon auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 13,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Eon nach vorläufigen Halbjahreszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 12,80 auf 13,50 Euro angehoben. Der Versorger habe sehr gut abgeschnitten, weshalb er seine Schätzungen hochgeschraubt habe, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Anlagevotum begründete er mit den erhöhten Jahreszielen sowie der erwarteten Anpassung der mittelfristigen Ziele. Die Bewertung der Aktie spiegele das Potenzial aus der Energiewende nicht ausreichend wider, so Eisenmann./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2023 / 08:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2023 / 09:19 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.