DZ Bank erhöht fairen Wert für Heidelberg Materials - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Heidelberg Materials von 77 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Reigber sprach nach den Quartalszahlen von einem guten Jahresstart. Der Ausblick sei zu einem frühen Zeitpunkt im Jahr angehoben worden, obwohl das erste Jahresviertel in der Saisonalität eine eher geringe Rolle spiele, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 16:14 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2023 / 16:23 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.