DZ Bank erhöht fairen Wert für Hannover Rück - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Hannover Rück von 265 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das ökonomische Ergebnis des Geschäftsjahres 2023 sei wesentlich besser als das in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Ergebnis, da in beträchtlichem Umfang Gewinne quasi in der Bilanz zwischengespeichert worden sein, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies ermögliche ein höheres und stabileres Gewinnwachstum in den nächsten Jahren./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 15:44 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 15:53 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.