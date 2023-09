DZ Bank belässt Zalando auf 'Halten' - Fairer Wert 26 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Zalando auf "Halten" mit einem fairen Wert von 26 Euro belassen. Bei dem Online-Händler liege der Fokus auf qualitativem Wachstum, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngst im Amt bestätigte Führungsspitze dürften an dieser Strategie festhalten. Damit einher gehe, dass sich auch im dritten Quartal noch keine Rückkehr zu einem dynamischeren Anstieg des Bruttowarenvolumens abzeichne./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2023 / 15:06 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2023 / 15:16 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.