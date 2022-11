DZ Bank belässt Teamviewer auf 'Kaufen' - Fairer Wert 13 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Teamviewer nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 13 Euro je Aktie belassen. Das Software-Unternehmen habe ein gutes Quartal mit einer besonders starken Profitabilität hinter sich, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit dem Quartalsbericht dürfte Teamviewer weiteres Vertrauen am Kapitalmarkt zurückgewinnen./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2022 / 14:42 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2022 / 14:49 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.